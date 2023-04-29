Мир 29 апреля 2023, 15:53 После находки в туалете британского паба документов о подлодке HMS Anson начали расследование Флот Великобритании начал расследование после находки в туалете паба схемы подлодки Anson Википедия

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Найденные в туалете паба графства Камбрия документы со схемами подводной лодки HMS Anson стали причиной расследования Королевского морского флота Великобритании. Об этом со ссылкой на представителя военного ведомства сообщила газета The Guardian.

Собеседник журналистов подчеркнул, что речь шла об учебных документах, которые не содержали секретной информации. Но сама находка бумаг поставила под вопрос проблему безопасности.

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«Мы проведем расследование, чтобы установить все обстоятельства утечки документов и обстоятельства их обнаружения», — заявил представитель Военно-морских сил Великобритании.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ночь обнаружения документов в пабе находились как военные, так и гражданские лица. В документах содержалась информация о внутреннем устройстве новой подводной лодки стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Субмарина Anson — это пятый новый ударный подводный крейсер Великобритании, на вооружении которого находятся крылатые ракеты Tomahawk. Военно-морские силы страны позиционируют новые подлодки как самые мощные, которые когда-либо находились в их составе.

Представитель британского флота добавил, что документы только позволяют понять, какими системами оснащена субмарина, но не раскрывается принцип их работы.