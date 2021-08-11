После мощных лесных пожаров в Турции начались наводнения

На черноморское побережье Турции после пожаров внезапно обрушились наводнения. Как сообщило издание Daily Sabah, из-за стихии один человек уже пропал без вести.

Сильные ливни начались в северной части Турции во вторник и продолжаются до сих пор. Под ударом оказались провинции Синоп и Бартын, где без вести пропала 80-летняя женщина. Сложная ситуация с затоплениями и в других турецких районах.

Губернатор провинции Бартын сообщил, что спасатели помогли людям, застрявшим в своих машинах на затопленных дорогах. Спасены десятки людей, которых вода заблокировала в собственных домах. Из-за обрушения моста пострадали 13 местных жителей, жертв удалось избежать.

До этого в Турции бушевала другая стихия: несколько регионов охватили мощные лесные пожары. Первые возгорания случились 28 июля в туристической провинции Анталья. Пока еще не все пожары удалось потушить. Леса продолжают полыхать на юге страны. В общей сложности из-за огня пострадали больше 400 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил опасения многих местных жителей — он сообщил, что задержан подозреваемый в поджогах. Ответственность за пожары взяла на себя одна из организаций, запрещенных на территории Турции.