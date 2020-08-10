После массовых беспорядков в Белоруссии возбудили уголовные дела

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Об этом сообщил глава белорусского СК.

Участникам и организаторам беспорядков грозит до восьми и 15 лет лишения свободы. Об этом сказал глава СК Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.

Несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после объявление предварительных итогов голосования на выборах президента страны. Стражи порядка и ОМОН применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие построили баррикады из мусорных баков. Люди разошлись по домам лишь к 04:00 по московскому времени. Нескольких человек госпитализировали после столкновений с милицией.

Явка на выбора президента Белоруссии составила более 84%, передает ЦИК страны. При этом многие граждане просто не успели проголосовать, потому что участки закрылись. Так было в Москве, Варшаве и других городах. Белорусы готовы подать жалобы в посольство своей страны.

По предварительным данным, Александр Лукашенко побеждает с большим отрывом. При этом у Тихановской лидерство на нескольких участках в Минске и Минском районе, а также в Варшаве.