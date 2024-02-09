Мир 09 февраля 2024, 12:41 После мартовского транша ЕС прекратит помогать Украине просто так Еврокомиссар Вархели: ЕС в марте переведет Украине первый платеж из фонда помощи Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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В марте Украина получит первый транш из фонда помощи Евросоюза. Для перевода следующих сумм правительству придется провести реформы, заявил The Financial Times еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели.

Он сказал, что в течение нескольких недель, предположительно, в марте Украина получит первое промежуточное финансирование. По словам еврокомиссара, эти деньги особенно необходимы на фоне сокращения поддержки США, с их помощью правительство справится с финансовыми трудностями.

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Оливер Вархели предупредил, что на этом безвозмездная помощь закончится. Следующие транши сделают по принципу «деньги за реформы». При выполнении условий Евросоюза Украина начнет получать их ежеквартально.

«Наше финансирование — это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины», — заявил он.

Выделенные 50 миллиардов евро переведут в течение четырех лет. Помощь решили сделать целевой, распределением денег займется фонд Евросовета.