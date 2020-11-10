Уголовное дело завели в Армении после крушения российского Ми-24

Российский военный вертолет Ми-24 сбили над армянской территорией. Генпрокуратура Армении завела уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства.

«В связи с происшествием в отношении военнослужащих Центральной военной прокуратуры Республики Армения было возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В свою очередь Минобороны Армении выразило соболезнования в связи гибелью российских летчиков и передало слова поддержки их родным. Пресс-секретарь военного ведомства республики Шушан Степанян заявила, что погибших пилотов вертолета посмертно представят к государственным наградам.

«Российские пилоты, к сожалению, погибли… при согласии министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении», — написала Степанян в Facebook.

Посол Армении в России Вардан Тоганян подчеркнул, что Ереван сейчас находится на постоянной связи с Москвой в связи с крушением вертолета.

«Действия азербайджанской стороны — это акт вероломной агрессии. Ереван будет предпринимать дальнейшие шаги по инциденту исходя из развития ситуации», — процитировало посла РИА «Новости».

Российский Ми-24 сбили вечером 9 ноября над территорией Армении, рядом с границей с Азербайджаном. Борт сопровождал колонну техники, которая следовала к российской военной базе. В результате крушения погибли два члена экипажа, а одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами. МИД Азербайджана заявил, что вертолет сбили по ошибке.