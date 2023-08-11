Мир 11 августа 2023, 10:16 После кампании на Украине Запад найдет себе новых жертв — посол в Аргентине Посол в Аргентине Феоктистов: Запад после Украины займется разжиганием новых конфликтов РИА «Новости»

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Коллективный Запад не остановится на Украине и после завершения этой кампании спровоцирует конфликты в других странах. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов предупредил об этом в статье для газеты Perfil.

Дипломат заявил, что конфликт на Украине устроили по приказу элит других стран, которые привыкли колонизировать и грабить. Украинцев, по его мнению, использовали как расходный материал.

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«Воспользовавшись Украиной, западники не успокоятся. Найдутся новые жертвы и разгорятся новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу „разделяй и властвуй“», — предупредил он.

По мнению посла, международное право используют для прикрытия истинных мотивов. Дмитрий Феоктистов сравнил коллективный Запад с пауком, который живет за счет крови других.

Американский аналитик Джеймс Джатрас обвинял Запад в наплевательском отношении к украинскому народу, сообщили «Известия». Их использовали для достижения своих целей.