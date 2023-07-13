Мир 13 июля 2023, 19:18 После громкого скандала в Румынии закрыли 13 «приютов ужасов» для престарелых Порядка 13 приютов для престарелых и несовершеннолетних закрыли в Румынии после скандала Pxhere

Читать 360tv в

В Румынии провели проверку приютов, в которых содержатся престарелые, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями. Из них 13 закрыли, сообщил министр внутренних дел страны Кэтлин Предою на заседании правительства. Его процитировало РИА «Новости».

По словам главы румынского МВД, специалисты оценили 1037 единиц жилья. Из них 24 дома оказались без лицензии и работали незаконно, 13 центров закрыли.

Реклама

«Было составлено девять уголовных дел, из которых пять относятся к преступлениям против личности и четыре — к преступлениям экономического характера», — подчеркнул он.

Предою уточнил, что в стране оказывают услуги для уязвимых категорий граждан 2812 государственных приюта, а также 2835 частных. Некоторым учреждениям вынесли предупреждения и предоставили время на исправление недочетов.

В Румынии состоялся целый скандал с жилыми территории для престарелых. СМИ назвали их «приютами ужасов». Как сообщало следствие, с осени 2020 года в уезде Илфов работали преступные группировки, которые заставляли пенсионеров и инвалидов из приютов работать. Им не предоставляли должного ухода и лечения, били и не меняли белье у лежачих людей. Помещения, в которых они жили, плохо отапливали. Кроме того, пособия у людей отнимали.