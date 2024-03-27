27 марта 2024, 11:19
После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения
Минобороны Польши остановило все учения после гибели пятого спецназовца
После гибели военнослужащего войск специального назначения на занятиях по горной подготовке в Татрах в Польше приостановили все военные учения. Приказ об этом издало Минобороны страны, сообщил ТАСС.
В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.
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Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.
Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.
Польша
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