Мир 27 марта 2024, 11:19 После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения Минобороны Польши остановило все учения после гибели пятого спецназовца РИА «Новости»

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После гибели военнослужащего войск специального назначения на занятиях по горной подготовке в Татрах в Польше приостановили все военные учения. Приказ об этом издало Минобороны страны, сообщил ТАСС.

В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

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Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.

Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.