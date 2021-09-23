Захарова усомнилась в образованности Зеленского после его выступления в ООН

Сравнение ООН с «супергероем на пенсии», которое допустил президент Украины Владимир Зеленский, сочли признаком дурного воспитания и необразованности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что у политика отсутствует понимание сути произносимых им слов.

Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заметила, что подобное заявление мог допустить человек, абсолютно не разбирающийся в международных делах и истории появления, создания и работы ООН.

«Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит», — сказала официальный представитель МИД.

Зеленский, добавила она, путает места, события и даты и в принципе вряд ли «понимает суть произносимых слов». Поэтому к высказыванию украинского президента не стоит относиться серьезно. Подобные заявления «могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные».

«Не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН — недопущение новой мировой войны», — подчеркнула Мария Захарова.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН Владимир Зеленский заметил, что организация работает как «супергерой на пенсии, который забыл, что мог сделать». Кроме того, украинский лидер перепутал цитаты Владимира Путина.