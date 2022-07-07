Уход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с должности обозначил нескольких претендентов на этот пост. The Spectator предположил, кто придет на место скандального политика — прогноз получился безрадостный. На обложке британский еженедельник изобразил теоретических преемников Джонсона. Среди них «господин вакцина — слабое налогообложение», «мисс-динамит», «Мэй-бот 2.0» и прочие. Основная мысль содержания довольна проста — все они хуже.