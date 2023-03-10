Мир 10 марта 2023, 10:05 После диверсии на «Северных потоках» Евросоюз задумался о проведении морских патрулей FT: Евросоюз может организовать морские патрули и учения для защиты инфраструктуры

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Совместные морские патрули и учения помогут Евросоюзу обеспечить безопасность критической инфраструктуры. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил Financial Times, что страны начали обсуждать проведение таких мероприятий.

«После того, что случилось с „Северным потоком“, мы нуждаемся в усиленном мониторинге и защите критической морской инфраструктуры, а также кораблей от физических и киберугроз», — признал он.

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Виргиниюс Синкявичюс посчитал, что мишенью для новых атак могут стать не только корабли и непосредственно инфраструктура, но и плавучие регазификационные станции сжиженного природного газа. Он допустил, что страны — члены альянса согласятся проводить совместные рейды. Окончательное решение еще не приняли, этот вопрос только начали обсуждать.

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Он также анонсировал выход новой морской стратегии Евросоюза. В документ войдут постулаты о расширении практики обмена разведданными, наблюдении за акваториями со спутников, ликвидации неразорвавшихся боеприпасов в море. Виргиниюс Синкявичюс предложил после завершения спецоперации на Украине создать специальную группу для очистки Черного моря от мин и снарядов, которые может прибить течением к берегам стран Евросоюза.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подорвали в конце сентября 2022 года. Россию не допустили к официальному расследованию диверсии, а его результаты отказались разглашать. Журналист Сеймур Херш выпустил собственную версию случившегося и обвинил правительство США, а издания The New York Times и Zeit возложили вину на независимую проукраинскую группировку.