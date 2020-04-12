После беспорядков в Брюсселе задержаны 45 человек. Видео

В бельгийском Брюсселе в коммуне Андерлехт полиция задержала 45 человек, которые вышли на улицу, чтобы выразить свой протест после гибели 19-летнего молодого человека, погибшего в результате погони стражей правопорядка.

Как сообщило местное издание Universmartphone, накануне два молодых человек ездили на скутерах по коммуне, нарушая режим ограничения движения в условиях пандемии коронавируса. Они наткнулись на полицейских, попросивших их предъявить документы. Один из мужчин решил бежать. Уходя от погони, он обогнал грузовик и врезался в полицейскую машину. Молодой человек погиб на месте.

Молодежь коммуны вышла на улицы, и забросала камнями несколько машин стражей правопорядка и горожан, разнесла уличные скамейки. Полиция значительно усилила патрулирование и использовала для разгона толпы водометы.

Мэр Андерлехта Фабрис Кампс сообщил, что легко ранены были два полицейских и семь демонстрантов. Он считает, что смерть молодого человека стала предлогом для нарушителей спокойствия, которым надоело сидеть дома в течение четырех недель.