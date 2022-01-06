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    06 января 2022, 13:56

    После беспорядков в Алма-Ате возникли огромные очереди за продуктами

    Mash: в Алма-Ате возникли огромные очереди за продуктами после нападений на магазины

    Ольга Назаркина

    Жители Алма-Аты после беспорядков на улицах столкнулись с трудностями при покупке продуктов. Чтобы попасть в магазины, им приходится стоять в огромных очередях.

    Фото затора у одной из торговых точек опубликовал Telegram-канал Mash.

    Накануне город захлестнули беспорядки. Между участниками протестов и силовиками произошли столкновения. По данным «Sputnik Казахстан», 12 правоохранителей погибли, более 350 были ранены. В ходе беспорядков толпы людей устраивали погромы в магазинах.

    Был захвачен аэропорт. Пассажиров успели эвакуировать сотрудники воздушной гавани. Сегодня он приостановил свою работу.

    На территории всей страны было объявлено чрезвычайное положение. Этот режим подразумевает, в частности, введение комендантского часа и ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов.