После беспорядков в Алма-Ате возникли огромные очереди за продуктами

Жители Алма-Аты после беспорядков на улицах столкнулись с трудностями при покупке продуктов. Чтобы попасть в магазины, им приходится стоять в огромных очередях.

Фото затора у одной из торговых точек опубликовал Telegram-канал Mash.

Накануне город захлестнули беспорядки. Между участниками протестов и силовиками произошли столкновения. По данным «Sputnik Казахстан», 12 правоохранителей погибли, более 350 были ранены. В ходе беспорядков толпы людей устраивали погромы в магазинах.

Был захвачен аэропорт. Пассажиров успели эвакуировать сотрудники воздушной гавани. Сегодня он приостановил свою работу.

На территории всей страны было объявлено чрезвычайное положение. Этот режим подразумевает, в частности, введение комендантского часа и ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов.