После 60 лет брака супруги назвали рецепт долгих отношений

Берни и Джун Сполл из Великобритании поженились еще 60 лет назад и до сих пор счастливы в браке. Секрет долгого семейного счастья оказался весьма прост — бесконечная любовь и немного уважения.

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Историю пары длиной в 60 лет рассказало издание The Mirror. В далеком 1958 году Джун отправилась на танцы и выбирала музыкальную пластинку в автомате. В этот момент к ней подошел Берни, предложил помощь, а затем молодые люди пустились в пляс.

«Как только я увидела его, я знала, что выйду за него замуж. Меня покорило его отношение ко мне и чувство юмора, которые он сохранил и по сей день», — поделилась женщина.

Предложение не заставило себя долго ждать, и 21-летний парень через четыре дня позвал Джун замуж. Познакомились они в октябре, но свадьбу смогли сыграть только в августе, когда девушке исполнился 21 год.

Берни признался, что из-за любви к Джун он даже лишился работы. Он хотел провести время с возлюбленной и попросил отпуск на фабрике, но его уволили. Несмотря на это, мужчина вспоминает неудачу с улыбкой — «мы были вместе, и только это имело значение».

На просьбу раскрыть свой секрет долгого и счастливого брака, мужчина отметил, что он кроется в принятии и уважении различий друг друга. Джун добавила — «Любовь, любовь, любовь, вот и все».