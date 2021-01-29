Посланника ООН обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин

Посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда обвинили в сексуальных домогательствах, злоупотреблении властью и дискриминации. На него пожаловались несколько женщин.

Они работали с Фабрисио Очшильдом при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года, сообщил журнал PassBlue.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш поручил провести службе внутреннего надзора расследование в отношении Фабрисио Очшильда, который является гражданином Чили и работает в ООН с 1988 года. Сам посланник ООН отправлен в административный отпуск на время проверки.

Гутерриш надеется, что расследование пройдет быстро. Генсек заявил, что в ООН не терпят сексуальных домогательств. Если преступление будет доказано, то Очшильда ждет наказание.