Мир 12 июня 2023, 00:38 Посланник Ватикана рассказал о планах посетить Россию после визита на Украину Посланник Папы Римского: в план Ватикана по Украине включили поездку в Москву

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Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи побывал ранее в Киеве. Он подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву. Его слова привело агентство ANSA.

«Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ», — добавил он, отметив, что «будет прием со стороны правительства».

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По словам Дзуппи, миссия, которую возложил на него понтифик, «фактически стала посредничеством, планом мира».

Посланник Папы Римского во время визита на Украину пообщался с президентом страны Владимиром Зеленским и религиозными представителями.

Накануне государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папский посланник по украинскому урегулированию может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Однако этот вопрос еще обсудят с Папой Римским Франциском.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи.