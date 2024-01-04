Мир 04 января 2024, 12:51 Послание Западу. Хакеры из России во время кибератаки уничтожили ядро «Киевстара» СБУ: атаковавшие «Киевстар» российские хакеры оставили послание для Запада РИА «Новости»

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Российские хакеры, атаковавшие в декабре инфраструктуру украинского оператора «Киевстар», оставили порядка 24 миллионов граждан без связи и интернета. В интервью агентству Reuters глава отдела СБУ по кибербезопасности Илья Витюк заявил, что это послание всему миру.

«Сообщение всему западному миру, о том, что никто не является неприкосновенным», — сказал представитель украинской спецслужбы.

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По его словам, российские хакеры получили доступ к сервисам «Киевстара» еще в мае 2023 года. В результате атаки они уничтожили «почти все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК.

Витюк подчеркнул, что для оператора удар оказался сильнейшим — атака полностью разрушила его ядро.

По оценкам спецслужб, хакеры могли украсть личную информацию абонентов, определить местонахождение телефонов, перехватить СМС-сообщения и получить доступ к их Telegram-аккаунтам. В СБУ заметили, что произошедшая 12 декабря 2023 года атака стала крупнейшей с начала спецоперации.