Мир 14 февраля 2024, 20:36 Посла Узбекистана вызвали в МИД России МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за высказываний ректора РИА «Новости»

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Посла Узбекистана Ботиржона Асадова вызвали в Министерство иностранных дел России после оскорбительных высказываний ректора университета журналистики страны Шерзода Кудратходжаева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Выразили протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан <…> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком», — указали в сообщении.

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В МИД отметили, что большинство граждан Узбекистана не поддержат рассуждения Кудратходжаева. Как отметили в ведомстве, любые попытки испортить отношения между народами обречены на провал. Теперь МИД Узбекистана должен предоставить оценку оскорбительным высказываниям Кудратходжаева.

Ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жители Узбекистана, которые не знают родного языка, должны выбрать кто они — оккупанты или идиоты.

Ранее посла Молдавии Лилиан Дарий пригласили в российский МИД, чтобы объявить протест из-за давления на русскоязычные СМИ.