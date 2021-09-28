Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после сделки с «Газпромом»

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за реакции на сделку энергетической компании MVM с «Газпромом». Стороны договорились о поставках российского газа сроком на 15 лет.

О вызове посла заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я крайне возмущен решением правительства Украины оспорить данное решение в Еврокомиссии», — написал он на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем договаривается Венгрия.

«Мы вызвали посла Украины в Министерство иностранных дел», — добавил Сийярто.

Этому предшествовало заявление МИД Украины. В ведомстве сообщили, что разочарованы решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины.

В Киеве сочли, что эта сделка наносит ущерб двусторонним отношениям Украины и Венгрии, поэтому они решили обратиться в Европейскую комиссию, сообщила газета «Известия».

По новому контракту Венгрия будет ежегодно в течение 15 лет получать 4,5 миллиарда кубометров газа, 3,5 миллиарда кубометров будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию.