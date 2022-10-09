Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за «планов Киева нанести удар по республике» | 360°

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Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за «планов Киева нанести удар по республике»

МИД Украины сообщил о вызове своего посла в ведомство Белоруссии

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Посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима вызвали в министерство иностранных дел республики. Об этом сообщили на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В белорусском МИД Кизиму вручили дипломатическую ноту из-за «планов Киева нанести удар по стране».

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«Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

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Украина заявила, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина сообщили, что страна может привлечь в вооруженные силы, если понадобится, 500 тысяч военнообязанных. Глава государства Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия участвует в спецоперации России на Украине, но военных туда не отправляет.

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