Посол Украины высказал недовольство политикой Германии

Украинский посол в Германии Андрей Мельник оказался не доволен немецкой политикой из-позиции страны в вопросе поставок военной помощи Украине. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Мельника, по данным издания, «раздражают» дебаты об оказании военной помощи Украине. В частности, в Германии обсуждается вопрос о том, что только оборонительной военной помощи не бывает.

«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», — сказал посол в интервью газете.

Мельник пожаловался на то, что даже при личных встречах на высоком уровне вопрос о военной помощи немецкая сторона прост опускает.

«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — утверждает дипломат.

Однако он все же признал, что Германия много помогает Украине в других областях. Например, при построении гражданского общества.

Ранее стало известно, что сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек выступил за идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Позже кабмин Германии заявил, что не выдает разрешений на экспорт вооружений на Украину. Этой политики Германия намерена придерживаться и дальше.