Мир 21 мая 2023, 02:49 Посла Украины в Польше раскритиковали за слова о Волынской резне Читатели Do Rzeczy осудили посла Украины в Польше Зварича за слова о Волынской резне Komarov Egor / Unsplash

Читать 360tv в

Отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиняться за Волынскую резню вызвал волну критики в адрес украинского дипломата. Читатели издания Do Rzeczy назвали его «бандеровским псом» и призвали выдворить с территории страны.

Конфликт начался с того, что представитель МИД Польши Лукаш Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. За главу государства ответил посол Зварич. Он заявил, что никто не вправе заставлять украинскую сторону за что-либо извиняться. Эти слова и вызвали волну негодования.

Реклама

«Преступную бандеровщину нужно выжечь каленым железом до основания. Это позор, что подобное терпят в Европе», — написал пользователь под ником Znacie.

«Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши», — добавил читатель Helvet F.