Посла Украины в Германии решили утешить вином в Крыму

Немецкая община Крыма решила отправить украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику ящик вина. Напиток должен подсластить дипломату горечь поражения в пари с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером о возвращении полуострова в состав Украины.

«Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное. Украинские власти давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако признать это им мешает зависимость от навязанной западными странами антироссийской политики», — приводит РИА «Новости» слова главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

Собеседник агентства добавил, что Мельнику собираются отправить ящик крымского вина, чтобы «сгладить его горесть от проигранного пари». Гемпель пригласил посла в Крым, чтобы он лично посмотрел, как преобразился полуостров, и признал свое поражение в этом споре.

Ранее Мельник предложил Шредеру заключить пари на «возвращение» Крыма Киеву. Он уверил, что Украина вернет полуостров еще при жизни бывшего главы правительства ФРГ. Шредер в своем подкасте назвал оппонента «карликом, чье мнение никому в Германии не интересно».