Власти Германии отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Такое решение возмутило украинского посла Андрея Мельника.

«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру [Берлина] Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине», — написал посол в Twitter.

По его словам, проведение такой выставки показало бы настоящую солидарность Германии с Украиной.

Ранее издание Der Tagesspiegel сообщило, что два музейных оператора хотели провести выставку разбитой российской военной техники. Мероприятие планировали организовать у посольства России в Берлине. Власти страны не одобрили заявку операторов.

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине. Они освобождают территории от украинских националистов, которые захватывают все новые гражданские объекты. Как заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинские бойцы оборудовали огневые позиции в одном из техникумов Славянска в ДНР.