Мир 05 февраля 2024, 20:55 Посла России вызвали в МИД Франции из-за гибели французов в Бериславе BFMTV: посла РФ Мешкова вызвали в МИД Франции из-за гибели французов в Бериславе РИА «Новости»

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Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за гибели двух граждан республики в Бериславе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Российского дипломата вызвали, чтобы заявить ему об осуждении ударов ВС РФ, в результате которых погибли двое граждан Франции, являющихся гуманитарными работниками. Мешкову также намерены были выразить осуждение в связи с ростом «дезинформации в отношении Франции».

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Два гражданина Франции погибли в Бериславе в результате удара ВС РФ, еще трое французов ранены, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин. Он назвал погибших волонтерами.

Ранее RT сообщил, что гибель двух французских гуманитарных работников подтвердил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне. Также он заявил о ранении еще троих граждан Франции.