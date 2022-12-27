Мир 27 декабря 2022, 21:02 Посла России в Болгарии вызвали в МИД для разговора о журналисте Грозеве МИД Болгарии вызвал посла России Митрофанову для разговора о журналисте Грозеве Unsplash

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Российского посла Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии после объявления в розыск журналиста Христо Грозева. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — говорится в заявлении.

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В Болгарии рождественские выходные заканчиваются 28 декабря. На встрече планируется обсудить ряд других вопросов. В частности, болгарская сторона утверждает, что в новых российских регионах запретили изучать болгарский язык. Также МИД заявит о якобы зафиксированных фактах снятия портретов болгарских исторических деятелей. При этом в министерстве не могут подтвердить ни одно из утверждений конкретным примером или доказательством.

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МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Гражданина Болгарии разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса РФ.