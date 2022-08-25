Посла РФ пригласили в МИД Чехии из-за слов Небензи о смерти Дугиной

Российского посла в Чехии Александра Змеевского пригласили в министерство иностранных дел, где замминистра Ярослав Курфюст заявил, что Чехия отрицательно относится к высказыванию постпреда РФ в ООН Василия Небензи. Информацию об этом в соцсети разместил глава ведомства Ян Липавский.

«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», — написал министр.

Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что слова чешского министра обороны являются «пропагандой терактов». Глава минобороны сказала, что ей не жаль ни Дарью Дугину, ни ее отца, а ночь на 21 августа Россия запомнит надолго. Небензя заявил, что по его мнению, Прага должна дать соответствующую оценку высказыванию Черноховой.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинение в поддержке терроризма, прозвучавшее от постпреда, и назвал заявления Небензи «высшим проявлением цинизма» из-за спецоперации на Украине.