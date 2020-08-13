Прага потребовала у белорусского посла объяснений

МИД Чехии взывал для дачи объяснений посла Белоруссии после заявления главы республики Александра Лукашенко о том, что акции протеста, начавшиеся после выборов, управлялись из Великобритании, Чехии и Польши.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное чешским министром иностранных дел Томашем Петржичеком.

«Посол Белоруссии был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова. Ждем представления доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии», — сказал министр.

Чешские дипломаты выразили своему белорусскому коллеге решительное несогласие с происходящим в республике — подавлением митингов и жестоким обращением с демонстрантами.

«Мы также выразили несогласие с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции. Тот факт, что для контроля за голосованием не была допущена миссия международных наблюдателей, ясно доказывает, что выборы не были свободными», — подчеркнул Петржичек.

При этом он не исключил возможность введения Евросоюзом санкций в отношении Минска.

«В пятницу ситуацию в Белоруссии рассмотрят министры иностранных дел государств — членов ЕС. Речь пойдет и о возможном использовании экономических инструментов, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкций», — заявил дипломат.

Петржичек заявил, что основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская может переехать из Литвы в Чехию. Глава ведомства также допустил прекращение финансирования белорусских проектов по линии программы «Восточное партнерство».

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Польша потребовали от Лукашенко прекратить применять силу к митингующим, освободить задержанных и перейти к диалогу с гражданским обществом. В противном случае ему пригрозили введением национальных и европейских санкций.