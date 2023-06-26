Мир 26 июня 2023, 14:59 Посла Молдавии вызвали в МИД Посла Молдавии Дарий вызвали в МИД России РИА «Новости»

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Посла Молдавии в России Лилиан Дарий вызвали в Министерство иностранных дел. Об этом ТАСС рассказали в дипломатическом ведомстве. Причины такой меры не назвали.

Источник РИА «Новости» предположил, что причиной стали антироссийские действия с молдавской стороны.

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Ранее, 22 июня, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова после заявления временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном ответе России на удар по Чонгарскому мосту. Сальдо упомянул в этом контексте об украинских мостах на границе с Молдавией. Тогда же глава молдавского парламента, председатель правящей партии страны «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в упорных попытках помешать евроинтеграции республики и анонсировал инициативу по сокращении количества российских дипломатов в Молдавии. Гросу также назвал многовековую дружбу двух стран «иллюзией», из которой якобы надо выйти.

По мнению замглавы российского МИД Михаила Галузина, Запад «безответственно и близоруко» хочет сделать из Молдавии «вторую Украину». Выступая на телевидении в начале июня, он также подчеркивал, что Россия не инициирует эскалацию в отношениях с Молдавией.