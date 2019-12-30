Посла Мексики высылают из Боливии

Временное правительство Боливии объявило персонами нон грата посла Мексики в Ла-Пасе, поверенную в делах Испании в южноамериканской республике и еще одного дипломата. Это связано с недавним инцидентом у резиденции мексиканского посла.

«Правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персонами нон грата посла Мексики Марию Тересу Меркадо, поверенную в делах Испании Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии Альваро Фернандеса», — заявила и. о. президента Боливии Жанин Аньес в эфире местных СМИ.

В пятницу боливийская полиция не пустила в резиденцию посла Мексики сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов, написал сайт RT.

«Эта группа представителей правительства Мексики и Испании нанесла серьезный урон суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии», — сказала Аньес.

Она назвала «несостоятельными» объяснения, которые предоставили испанские дипломаты. По их словам, поверенная в делах Испании прибыла в резиденцию посла Мексики, чтобы «нанести визит вежливости».