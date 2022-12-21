Мир 21 декабря 2022, 14:51 Посла Мексики Пабло Монроя объявили персоной нон грата в Перу

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Власти Перу приказали послу Мексики Пабло Монрою покинуть страну в течение трех суток. Его объявили персоной нон грата, написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД Перу.

«Правительство Перу приняло решение объявить посла Мексиканских Соединенных Штатов г-на Пабло Монроя Конеса персоной нон грата, ему был предоставлен срок 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — процитировал RT сообщение.

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Решение было принято после высказываний президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора о событиях в Перу, где парламент одобрил отставку президента страны Педро Кастильо.

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