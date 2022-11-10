Мир 10 ноября 2022, 13:14 Посла Латвии вызвали в российский МИД из-за сноса советских памятников МИД России вручил ноту протеста послу Латвии Риекстиньшу из-за сноса советских памятников РИА «Новости»

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Посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша вызвали в МИД России в четверг, вручив ногу протеста в связи с продолжением акций демонтажа советских памятников в прибалтийском государстве. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

МИД подчеркнул, что рассматривает эти действия как политику государственного вандализма.

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«Главе латвийской дипломатической миссии заявили решительный протест», — говорится в заявлении ведомства.

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Кроме того, МИД отметил противозаконные действия латвийских властей, препятствующих работе санатория «Янтарный берег» в Юрмале и культурного центра «Дом Москвы».

«Ответственность в этой ситуации ложится на Латвию. Россия оставила за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные», — добавили в МИД.

В среду, 9 ноября, стало известно, что латвийские строители начали демонтировать памятник советским воинам «Алеша», установленный в городе Резекне. ИА Nation News писало, что Комиссия ООН просила Латвию не сносить монумент, однако не получила ответа на свой запрос.