Мир 27 января 2023, 20:00 Посла Латвии в России обязали покинуть РФ в течение двух недель МИД России: посол Латвии в стране должен покинуть РФ в течение двух недель РИА «Новости»

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Власти РФ предписали послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть страну в течение двух недель. Об этом сообщили представители российского МИД. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Послу Латвии Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — сообщили сотрудники министерства.

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Также они рассказали, что в пятницу, 27 января, временную поверенную в делах Латвии вызывали в МИД. Такие действия представители российского МИД объяснили решением прибалтийской страны понизить уровень дипломатических отношений с РФ.

При приеме в министерстве временной поверенной в делах Латвии выразили решительный протест. Также участники встречи со стороны России подчеркнули, что обоснование действий прибалтийской страны ссылками на некую «солидарность» с другими странами не принимается.

Кроме того, представительнице Латвии сообщили, что РФ не намерена ждать до обозначенной прибалтийской страной даты — 24 февраля — для завершения послами своих миссий.