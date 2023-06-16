Мир 16 июня 2023, 09:58 Посла Казахстана в России сняли с должности Президент Казахстана Токаев освободил от должности посла в России Кошербаева Telegram

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил 58-летнего Ермека Кошербаева от должности посла в России. Его назначили главой администрации Восточно-Казахстанской области, информировала пресс-служба Токаева.

«Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен акимом Восточно-Казахстанской области. Он освобожден от должности <…> посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — указывается в сообщении.

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Лидер Казахстана также освободил Даниала Ахметова от должности руководителя Восточно-Казахстанской области.

Ермек Кошербаев был послом Казахстана в России с начала 2020 года. До этого в разные годы занимал посты замминистра иностранных дел, ответственного секретаря МИД и министерства сельского хозяйства, а также заместителя главы администрации Восточно-Казахстанской области (с 2010 по 2014 год). Удостоился медали «За отличие в службе» и орденом «Қурмет», который вручают за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, а также заслуги в развитии экономики, науки и культуры, социальной сферы, образования.