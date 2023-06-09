Мир 09 июня 2023, 14:18 Посла Японии вызвали в МИД России Посла Японии Тоехиса Кодзуки вызвали в МИД России из-за поставок техники на Украину РИА «Новости»

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Решение правительства Японии поставить Украине военную технику подорвет отношения с Россией и не останется без ответа. Об этом сообщили послу Японии Тоехиса Кодзуки в МИД России. Ему вынесли официальное представление, сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра Андрей Руденко вызвал дипломата, чтобы вынести представление из-за решения японского правительства запустить поставки на Украину бронеавтомобилей и вездеходов. Тоехиса Кодзуки предупредили, что шаг приведет к эскалации конфликта и росту жертв.

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«Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий», — заявили в МИД России.

Послу Японии объяснили, что поставив военную технику, она разделит ответственность киевского режима за обстрелы и гибель мирных жителей, в том числе в приграничных регионах России.

Япония заняло пятое место по объему оказанной Украине гуманитарной помощи, выделив свыше шести миллиардов евро. В мае страна сняла запрет на военную поддержку и согласилась передать 100 автомобилей Сил самообороны.