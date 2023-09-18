Мир 18 сентября 2023, 19:15 Посла Германии вызвали в МИД Китая из-за слов Бербок о Си Цзиньпине — СМИ Spiegel: МИД КНР вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине unsplash.com

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Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Берборк о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщило издание Spiegel.

Глава внешнеполитического ведомства Германии дала интервью американскому телеканалу Fox News. Бербок порассуждала о том, каким она видит окончание украинского конфликта и заявила, что победа России стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си Цзиньпин».

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Представитель МИД КНР Мао Нин 18 сентября назвала слова Бербок абсурдом и откровенной политической провокацией.

Стоит отметить, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии. В июле 2023 года в ФРГ представили стратегию в отношении КНР, в которой содержится призыв «изменить подход» к Китаю и определить новые параметры сотрудничества.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что проблемы в немецкой экономике связаны с КНР, в том числе с ослаблением глобального спроса и падением экспорта.