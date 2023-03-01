Мир 01 марта 2023, 23:21 Посла Германии обвинили в уходе от ответа о виновных в терактах на «Северных потоках» Захарова: посол ФРГ уходит от ответа в разговоре о виновных в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр избегает ответа на вопрос об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Дипломат выразила возмущение по поводу того, немецкий посол не стал прокомментировать подрыв «Северных потоков», забывая сказать, что к расследованию Россию не допустили.

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«Что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? <…> По „Северным потокам“ спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа», — резюмировала она.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр ранее сообщил, что Германия, Дания и Швеция не завершили расследование по взрывам на «Северных потоках». Поэтому власти страны не дали никакой информации.

МИД России сообщил, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели будет представлена объективная картина по ситуации с «Северными потоками». Также российская сторона намерена назвать зачинщиков проблем в мировой политике и экономике.