Посла Евросоюза в Никарагуа объявили персоной нон-грата | 360°

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Посла Евросоюза в Никарагуа объявили персоной нон-грата

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В Никарагуа посла ЕС Беттина Мушайдт объявили персоной нон грата. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

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По данным информагентства, это решение приняло руководство государства. Отмечается, что во время 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке делегация Евросоюза потребовала от никарагуанских властей выпустить из тюрьмы политических заключенных и восстановить в стране демократию.

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