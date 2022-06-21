Посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита через Литву

Послав Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД из-за ограничения транзита товаров через Литву. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал глава региона в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT.

По словам Алиханова, Эдерер знаком с калининградской спецификой, так как раньше часто приезжал в область. Губернатор выразил надежду, что посол будет конструктивен и предложит какое-то решение сложившейся ситуации.

Ранее Алиханов заявил, что власти Калининградской области уже составили план действий на случай отказа ЕС пойти на уступки в вопросе ограничения транзита. Товары, на которые не распространяются санкции, хотят доставлять поездами. Это позволит освободить корабли под санкционные грузы, пояснили «Известия». Также Алиханов отмечал, что надеется договориться с Литвой о транзите «по-соседски».