Мир 08 сентября 2023, 19:23 Посла Армении вызвали в МИД России МИД России вызвал посла Армении и сделал ему представление unsplash.com

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Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Дипломату сделали жесткое представление на фоне недружественных действий Армении. Речь идет о запуске в стране процесса ратификации Римского статута МУС, передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, поездке супруги премьера Никола Пашиняна на Украину, а также проведении на территории республики военных учений США.

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Послу передали ноту протеста из-за оскорбительных высказываний главы Национального Собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ведомство также выразило озабоченность фактом задержания на территории Армении блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

В информационном пространстве Армении распространяются однобокие негативные сообщения о России. Попытки разжечь вражду между двумя государствами недопустимы, подчеркнула Захарова.