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    06 августа 2020, 19:58

    «Посягательство на свободу мнений»: МИД раскритиковал доклад США о «российской пропаганде»

    Анатолий Минкин

    США критикуют любые источники информации, где присутствует альтернативная точка зрения. Вашингтон глушит любой голос, который говорит вещи, противоречащие американским установкам. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента печати МИД Алексей Зайцев.
    «Посягательство на свободу мнений»: МИД раскритиковал доклад США о «российской пропаганде»

    Так он прокомментировал публикацию доклада о «российской пропаганде» Госдепартаментом США.

    «Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», — подчеркнул представитель ведомства.

    Алексей Зайцев заявил, что выпущенный доклад — это попытка американских властей контролировать работу СМИ и прямое посягательство на свободу выражения собственного мнения.

    Он подчеркнул, что подобная риторика со стороны США не способствует возобновлению сотрудничества с Россией по ключевым вопросам, которые интересуют обе страны.

    Доклад о работе российских средств массовой информации выпустил Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США. В документе ведомство раскрыло концепцию «российской пропаганды». В качестве примеров авторы доклада привели материалы РИА «Новости», Первого канала, RT, Sputnik, «России 24».

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