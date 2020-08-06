«Посягательство на свободу мнений»: МИД раскритиковал доклад США о «российской пропаганде»

Так он прокомментировал публикацию доклада о «российской пропаганде» Госдепартаментом США.

«Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», — подчеркнул представитель ведомства.

Алексей Зайцев заявил, что выпущенный доклад — это попытка американских властей контролировать работу СМИ и прямое посягательство на свободу выражения собственного мнения.

Он подчеркнул, что подобная риторика со стороны США не способствует возобновлению сотрудничества с Россией по ключевым вопросам, которые интересуют обе страны.

Доклад о работе российских средств массовой информации выпустил Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США. В документе ведомство раскрыло концепцию «российской пропаганды». В качестве примеров авторы доклада привели материалы РИА «Новости», Первого канала, RT, Sputnik, «России 24».