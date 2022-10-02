«Посягательства неприемлемы». МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо | 360°

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«Посягательства неприемлемы». МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо

МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо

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Пожар устроили перед зданием французского посольства в Буркина-Фасо. МИД Франции осудил нападение и призвал обеспечить безопасность дипломатов своей страны.

«Мы самым решительным образом осуждаем насилие против наших дипломатических учреждений в Буркина-Фасо. Любое посягательство на наши дипучреждения неприемлемо», - заявило внешнеполитическое ведомство.

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Министерство призвало обеспечить безопасность французских дипломатов в соответствии с международными конвенциями. Сотрудников посольства после инструктирования попросили не выходить из дома до дальнейшего распоряжения.

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Ранее посольство Франции опровергло сообщения о якобы причастности французской армии к перевороту в Буркина-Фасо. Перед этим журналисты написали, что в стране о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы. Также в стране приостановили действие конституции и закрыли границы.

В январе мятежники захватили власть в Буркина-Фасо. Они действовали от имени «Патриотического движения за сохранение и восстановление», возглавляемого Дамибой.

Франция

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