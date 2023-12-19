Мир 19 декабря 2023, 15:33 Пошли по беспределу. Путин указал на роль США в конфликте России и Украины Путин: США лишили Россию возможности выстраивать нормальные отношения с Украиной Пресс-служба Кремля

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США лишили Россию шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с Украиной, они «пошли по беспределу». Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

«США пошли по беспределу, лишив нас шансов на выстраивание нормальных политических отношений с Украиной. Просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», — сказал он.

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Глава государства отметил, что, если Украина захочет договариваться, то может это сделать. Однако Россия продолжит добиваться своих интересов.

«Единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия, когда создала СССР. Вкладывала огромные ресурсы в эти территорию. Западные регионы ей отдал Сталин после Второй мировой», — добавил президент.

Ранее Путин подчеркнул, что у России нет планов воевать против Европы, несмотря на такие слухи в западных СМИ. Он отметил, что именно США развязали на Украине нынешнюю ситуацию еще в 2014 году.