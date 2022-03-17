«Пошли на свой страх и риск». Жители Мариуполя не знали про организованные Россией гуманитарные коридоры

Многие жители Мариуполя не знают, как выбраться из города. Женщина, которой все-таки удалось покинуть Мариуполь, призналась «Известиям», что информации о гуманитарных коридорах практически нет. По словам беженки, если бы не российские военные, выбраться из Мариуполя не получилось бы.

«Страшно было выйти, ни поесть, ни попить, ничего. Вышли, подогрели на костре воды, попили чай и то из подвала воду брали и все», — поделилась женщина.

Разобраться в происходящем было невозможно, отметила женщина, шли обстрелы. По ее словам, информация о гуманитарных коридорах очень разнилась. Выбраться из города ей удалось только пойдя «на свой страх и риск».

«Кто-то говорит, есть зеленый коридор, кто-то говорит — нет. Пошли на свой страх и риск, так и выбрались», — заявила женщина.

Покинуть Мариуполь, как отметила женщина, получилось только благодаря российским военным. Они рассказали о существовании гуманитарного коридора, а также показали, как по нему пройти.

Российские военные помогли спецназовцам выбраться из «бандитского кольца» в Мариуполе. Последние оставались в окружении несколько дней. Бандеровцы дважды предлагали спецназу сдаться, но те отказались, оставаясь преданными долгу и присяге, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Они вернулись живыми и невредимыми, добавил чеченский лидер.