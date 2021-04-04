Посетители выставки случайно испортили экспонат стоимостью $500 тысяч

Художник JonOne выставил свою абстрактную картину на экспозиции в Сеуле и оставил кисти с красками рядом как символ творческого пути. Парень и девушка, которые пришли посмотреть на современное искусство, подумали, что это интерактивный экспонат, и дополнили картину стоимостью почти полмиллиона долларов своими штрихами. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Из-за особенностей современного искусства в будущем будет много похожих ситуаций. Организаторы выставок должны уделять повышенное внимание защите произведений, так как люди могут перепутать картину, подобную той кисти JonOne, с чем-то к искусству не относящимся, и нацарапать что-нибудь», — заявил эксперт по поп-культуре Ха Джэ Гын.

По данным телеканала, эта картина JonOne очень большая, и у организаторов не нашлось защитного стекла такого размера.

Вандалов по незнанию вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Молодых людей наказывать на стали, так как они испортили картину не специально. СМИ написали, что картину оценивают в 500 тысяч долларов.