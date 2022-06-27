Посетители ночных клубов Киева получили повестки в военкомат прямо во время тусовки

Нарушители комендантского часа в Киеве получили повестки в военкомат прямо в ночных клубах. Об этом сообщил глава полиции украинской столицы Иван Выговский. Его слова процитировало украинское издание «Укринформ».

Всего во время рейда полицейские выявили 219 призывников. Все они получили вызов в военкомат.

«В течение выходных правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа», — сказал он.

По его словам, полицейские выявили два заведения, которые работали во время комендантского часа. В них находились 413 человек, нарушивших правопорядок.

Выговский сказал, что полицейские составили 185 протоколов за «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию Полицейского кодекса Украины», 73 админпротокола за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах и 173 — за мелкое хулиганство. Также в ночных клубах полицейские нашли хранителей запрещенных веществ.

Комендантский час в Киевской области ввели с 26 июня по 3 июля. Об этом сообщал RT.