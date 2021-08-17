Посетитель отбил сотрудницу зоопарка от вцепившегося в нее аллигатора

Отец пятилетнего мальчика помог сотруднице зоопарка отбиться от схватившего ее аллигатора в зоопарке штата Юта. Мужчина вместе с женой привел сына в зверинец, чтобы отпраздновать день рождения. Праздник чуть не закончился трагедией. Момент нападения аллигатора попал на видео, которое опубликовали в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудница зоопарка слишком близко подошла к животному. Аллигатор вцепился в ее руку. Когда она попыталась вырваться, он потащил ее в бассейн. На помощь женщине пришел отец ребенка. Он сел на аллигатора верхом и начал давить, чтобы разжать его челюсть. В какой-то момент женщине удалось выдернуть руку. Мужчина продолжал удерживать пресмыкающееся, пока пострадавшая не выбралась из бассейна. После этого сам спаситель быстро выпрыгнул, чтобы аллигатор не успел его укусить.

В официальной группе зоопарка в Facebook опубликовали благодарность спасителю сотрудницы.

«Работа с некоторыми из животных сопряжена с риском, который мы, как сотрудники, принимаем на себя. Одну из наших работниц укусил большой аллигатор — и дела могли закончиться плохо. Но этот джентльмен вмешался в ситуацию и помог спасти девушку от аллигатора», — говорится в сообщении.

В зоопарке сообщили, что пострадавшей сотруднице оказали медицинскую помощь. Сейчас она идет на поправку.