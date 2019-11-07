Посетитель кафе в США открыл стрельбу и убил одного человека
Накануне в Сан-Диего (Соединенные Штаты) темнокожий мужчина открыл пальбу в одной из городских закусочных. Один человек погиб, двое ранены, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, посетитель кафе попытался расплатиться за еду фальшивой стодолларовой купюрой, однако сотрудники заметили подделку. Мужчине пришлось покинуть заведение. Спустя какое-то время он вернулся с оружием и открыл стрельбу по работникам закусочной, один из которых в результате погиб, двое получили ранения. Стрелок скрылся с места происшествия.