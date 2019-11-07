Посетитель кафе в США открыл стрельбу и убил одного человека

По данным издания, посетитель кафе попытался расплатиться за еду фальшивой стодолларовой купюрой, однако сотрудники заметили подделку. Мужчине пришлось покинуть заведение. Спустя какое-то время он вернулся с оружием и открыл стрельбу по работникам закусочной, один из которых в результате погиб, двое получили ранения. Стрелок скрылся с места происшествия.