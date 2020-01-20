    20 января 2020, 18:38

    Посетитель Диснейленда сломал аттракцион «Король Артур»

    Ирина Нагайникова

    Посетитель Диснейленда в Калифорнии вытащил из камня имитацию меча короля Артура в надежде получить приз. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

    Очевидец рассказал изданию, что юноша по имени Сэм со всей силы дернул имитацию легендарного меча в камне и вытащил его. Юный посетитель был уверен, что получит за меч приз. Однако вместо этого его выдворили с территории парка развлечений.

    По словам очевидца, меч был сломан и покрыт царапинами.

    Сотрудники предприняли попытки склеить меч и вставить на прежнее место, но, увы, некоторые его части оказались утеряны.

    Теперь посетители Диснейленда смогут посетить аттракцион «Король Артур» лишь спустя четыре месяца — до тех пор его закрыли на реконструкцию.