Посетитель Диснейленда сломал аттракцион «Король Артур»
Посетитель Диснейленда в Калифорнии вытащил из камня имитацию меча короля Артура в надежде получить приз. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
Очевидец рассказал изданию, что юноша по имени Сэм со всей силы дернул имитацию легендарного меча в камне и вытащил его. Юный посетитель был уверен, что получит за меч приз. Однако вместо этого его выдворили с территории парка развлечений.
По словам очевидца, меч был сломан и покрыт царапинами.
Сотрудники предприняли попытки склеить меч и вставить на прежнее место, но, увы, некоторые его части оказались утеряны.
Теперь посетители Диснейленда смогут посетить аттракцион «Король Артур» лишь спустя четыре месяца — до тех пор его закрыли на реконструкцию.