Посетитель Диснейленда сломал аттракцион «Король Артур»

Очевидец рассказал изданию, что юноша по имени Сэм со всей силы дернул имитацию легендарного меча в камне и вытащил его. Юный посетитель был уверен, что получит за меч приз. Однако вместо этого его выдворили с территории парка развлечений.

По словам очевидца, меч был сломан и покрыт царапинами.

Сотрудники предприняли попытки склеить меч и вставить на прежнее место, но, увы, некоторые его части оказались утеряны.

Теперь посетители Диснейленда смогут посетить аттракцион «Король Артур» лишь спустя четыре месяца — до тех пор его закрыли на реконструкцию.