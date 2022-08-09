Посещение Венсенского замка во Франции стало недоступным для россиян из-за спецоперации на Украине

Власти Франции запретили гражданам России посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн). Об этом сообщило агентство AFP.

Сам объект исторического наследия находится недалеко от столицы Франции, к юго-востоку от Парижа. Внутри замка хранятся архивы местного военного ведомства. По данным французских СМИ, это и стало причиной запрета. Директиву ввели после начала спецоперации РФ на Украине.

«Ограничить доступ к военным объектам для граждан России», — написали авторы документа.

Архивы принадлежат локальному центру Исторической службы защиты. Его библиотеки и архивы доступны обычным посетителям только на определенных условиях.

Агентство сообщило, что один из недавних случаев отказа в посещении замка россиянам произошел в конце июля. Тогда на осмотр экспозиций не пустили двух женщин с российскими паспортами.

Также AFP осветило мнение французского Минобороны. По словам представителей ведомства, для российских граждан после начала спецоперации на Украине в принципе ограничен доступ к ресурсам военного значения. Однако особые исключения могут сделать для журналистов.

Ранее стало известно, что Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил RT.